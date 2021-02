Productie Duitse industrie stagneert na 7 maanden groei

De productie in de Duitse industrie is in december na zeven maanden van aanhoudende groei gestagneerd. De industriële productie bleef volgens het Duitse federale statistiekbureau vorige maand onveranderd ten opzichte van november.

De Duitse industrie heeft te kampen met de nieuwe lockdowns tegen het coronavirus en ook tekorten van chips. Volgens het statistiekbureau nam in november de industriële productie met een bijgestelde 1,5 procent toe op maandbasis.

Over heel 2020 ging de industriële productie in Duitsland met 8,5 procent omlaag vanwege de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat er minder auto’s werden verkocht.