Proef met fabriek voor groene waterstof op Maasvlakte

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat samen met de Duitse energieleverancier Uniper de mogelijkheden onderzoeken voor grootschalige productie van groene waterstof op de Maasvlakte. De ambitie is om in 2025 een waterstoffabriek met een capaciteit van 100 megawatt op het terrein van Uniper te realiseren en die capaciteit uiteindelijk uit te breiden tot 500 megawatt.

De haalbaarheidsstudie wordt deze zomer afgerond. Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Volgens de bedrijven is de Maasvlakte hiervoor een uitstekende locatie. Hernieuwbare elektriciteit van offshore windparken komt daar straks aan land en op het Uniper-terrein zijn al diverse belangrijke voorzieningen aanwezig.

“De productie van groene waterstof op de Uniper-site past heel goed in de strategie van het Havenbedrijf om de industrie te verduurzamen. Groene waterstof is een duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld aardgas om hoge temperaturen te bereiken. Daarnaast is het een belangrijke duurzame grondstof voor de chemische industrie”, zegt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

“Onze locatie op de Maasvlakte is de perfecte plek om op grote schaal groene waterstof te produceren. Hier komt alles samen: grote hoeveelheden hernieuwbare energie, de nodige infrastructuur en industriĆ«le klanten. Je kunt je nauwelijks een betere plek voorstellen voor de productie van groene waterstof”, verklaart topman Andreas Schierenbeck van Uniper.