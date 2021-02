Duurzaam beleggen: de trend voor 2021

Het Nederlandse spaar- en betaaltegoed is verdubbeld, zo meldde De Nederlandsche Bank kort geleden. Dat klinkt goed. Veel geld is altijd fijn. Toch is dat niet helemaal waar: geld op de bank betekent uiteraard ook dat het niet ergens anders terecht komt. Bovendien: de spaarrente is nu extreem laag, dus economisch gezien is het niet heel verstandig om je geld op een spaarrekening te stallen. Maar hoe ga je dan verantwoord met al dat geld om?

Meer geld dankzij corona

De meeste Nederlanders met een flink saldo waren niet per se van plan dat saldo te bereiken. Het is vooral een neveneffect van de coronacrisis, zo meldt DNB.https://www.dnb.nl/actueel/nieuws-statistiek/statistical-newsreleases-2021/huishoudens-brengen-exceptioneel-veel-geld-onder-bij-banken-in-2020/ Dankzij de overheidssteun komt er nog wel geld binnen, maar dankzij de maatregelen kan het nergens naartoe. Of tenminste, het kan niet naar vakanties, de horeca of de schoenenwinkel.

Duurzaam beleggen is hot

Het kan wel uitgegeven worden aan beleggingen, zo blijkt uit de flinke piek in het aantal beleggers. Nu is dat niet echt ‘uitgeven’ – het is immers de bedoeling dat je er geld aan overhoudt, niet dat het weg is (al bestaat dat risico natuurlijk altijd). Opvallend is vooral de stijging van het aantal duurzame beleggingen. Volgens onderzoeksbureau TNS NIPO komen er niet alleen steeds meer duurzame beleggers bij, maar kiezen ook steeds meer beleggers die al duurzaam belegde ervoor om hun portefeuille nog duurzamer te maken.

Goed doen én geld verdienen

Voor een deel heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat duurzaam beleggen door steeds meer mensen belangrijk wordt gevonden, maar duurzame beleggers zijn niet alleen maar filantropen. Een andere deel van de verklaring dat duurzaam beleggen inmiddels steeds vaker echt iets oplevert. Heel erg prettig voor al die experts die al tijden roepen dat groen niet duur hoeft te zijn. Maar – voordat dit één lang halleluja-verhaal wordt – uiteraard kunnen ook hier addertjes onder het gras zitten. Dus: hoe beleg je duurzaam en verstandig?

Betrouwbare aanbieders

TNS NIPO waarschuwt dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders. En dat is niet geheel terecht: de ene duurzame portefeuille is inderdaad de andere niet. Let dus goed op of een aanbieding voldoet aan jouw wensen. Of duurzaam echt duurzaam is en rendabel echt rendabel. Een betrouwbare aanbieder wijst je op de voor- en nadelen van duurzaam beleggen, en vooral ook op de risico’s. Ook moet duidelijk zijn hoe ze beoordelen of een belegging echt duurzaam is. Kortom: gebruik je verstand. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook.

Belastingvoordelen

Een duurzame belegging een leuk fiscaal voordelen opleveren, al is dat niet per se het geval. ‘Groene beleggingen’ – waarbij het geld gebruikt wordt om milieuprojecten te financieren – zijn tot 59.477 euro vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Bovendien krijg je over het belegde bedrag nog eens 0.7% terug in de vorm van extra heffingskorting. Je groene belegging moet dan wel in het overzicht van de groenfondsen van de belastingdienst staan. Zo niet, dan geldt dit voordeel niet.

Als de belastingdienst je niet matst, betekent dat natuurlijk niet per se dat een duurzaam project niet duurzaam of de moeite waard is – dat is geheel afhankelijk van welk doel jij belangrijk vindt én hoe goed die specifieke belegging het doet. Wellicht verdient het die heffing gemakkelijk terug – of dat nu in keiharde euro’s of een betere nachtrust is.