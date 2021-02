‘Jongeren bezorgd om hun professionele ontwikkeling in coronatijd’

Jonge werknemers maken zich zorgen om hun professionele ontwikkeling nu er veelal thuis wordt gewerkt. Ook missen ze de verbinding met de organisatie en voelen ze zich vaak eenzaam. Dat stelt VCP Young Professionals (VCP YP), de jongerenorganisatie van vakbond VCP. Die vindt dat de gevolgen van thuiswerken voor jongeren door minister Koolmees worden miskend.

Jongeren zijn volgens VCP YP bang dat ze minder snel kunnen leren nu ze thuiswerken en dat ze daardoor stilstaan in hun carrière. Ook voelen ze zich onzichtbaar en dat levert stress op. Het kantoor biedt voor hen juist een plek om een netwerk op te bouwen en te leren van meer ervaren collega’s. “Jongeren hebben behoefte aan meer persoonlijk contact met ervaren collega’s, maar door het langdurig thuiswerken is daar minder aandacht voor”, zegt Sacha Heemskerk van VCP YP.

De vakbond wil dan ook dat er meer aandacht komt voor jongeren, die ook nog eens bovengemiddeld vaak alleen wonen. Omdat ze dat ook vaak in kleinere woningen doen, is een goede thuiswerkplek ook nog eens minder vanzelfsprekend.

De problemen aankaarten doen jongeren echter niet snel, weet Heemskerk. “Ze zijn bang lastig gevonden te worden en dat dit gevolgen kan hebben voor hun baan of carrière. Zeker als sprake is van een flexcontract of wanneer er een reorganisatie gaat komen, vormt dit een belemmering.”