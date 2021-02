Randstad winnaar op licht hogere beurs Amsterdam

Uitzender Randstad was dinsdag een winnaar op een licht hogere beurs in Amsterdam dankzij goed ontvangen resultaten. Het AEX-bedrijf liet weten het nieuwe jaar goed te zijn begonnen en dat de activiteiten weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. De uitslagen op de Europese aandelenbeurzen waren vrij beperkt na de recente sterke opmars.

Randstad behoorde met een plus van 2,4 procent tot de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het uitzendconcern profiteerde van de aanhoudende vraag naar arbeidskrachten in de gezondheidszorg, logistiek, supermarktbranche en e-commerce. Het banenverlies in door de crisis geraakte sectoren zoals de horeca, evenementenbranche en op Schiphol werd daarmee ruimschoots gecompenseerd. Topman Jacques van den Broek blijft ondanks de positieve ontwikkelingen wel voorzichtig vanwege de aanhoudende onzekerheden rond de pandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 657,07 punten. Londen won 0,1 procent, maar Parijs ging een fractie omlaag. De Duitse DAX zakte 0,4 procent.

De MidKap daalde 0,1 procent tot 1000,33 punten. Optiekbedrijf GrandVision won 1,8 procent. Brillenmaker EssilorLuxottica heeft een nieuwe stap gezet om de eigenaar van optiekketens Pearle en Eye Wish definitief over te nemen. Het Frans-Italiaanse concern achter brillenmerken Ray-Ban en Oakley heeft voorstellen ingediend om de zorgen in Brussel over een te grote marktpositie weg te nemen. Speciaalchemiebedrijf Corbion was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een verlies van 5,2 procent.

In Frankfurt zakte TUI 4,9 procent. Het grootste reisbureau ter wereld leed afgelopen kwartaal een fors verlies vanwege de coronacrisis. Het bedrijf blijft wel optimistisch over het komende zomerseizoen en wil 80 procent van zijn gebruikelijke vakantieprogramma aanbieden. De zomerboekingen zitten volgens TUI momenteel op 56 procent van het niveau van 2019, maar de geboekte vakanties zijn gemiddeld wel duurder. Het Franse olie- en gasconcern Total, dat zijn naam wil veranderen in TotalEnergies, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan voorzien. Het aandeel daalde wel 2,1 procent in Parijs.

De euro was 1,2101 dollar waard, tegen 1,2043 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 58,05 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 60,88 dollar.