CNV: rommelige vaccinatiestrategie extra mokerslag economie

De haperende organisatie van het vaccineren tegen het coronavirus brengt een extra klap toe aan de economie. Een half miljoen werkenden voorspelt dit jaar zijn of haar baan te verliezen door het huidige vaccinatiebeleid. Dit stelt vakbond CNV na onderzoek onder 2300 werkenden.

“Een hoog cijfer. 7 procent verwacht in 2021 zijn baan te verliezen. Als we dat omrekenen naar alle werkenden, zijn dat meer dan een half miljoen mensen. Bijna hetzelfde percentage voorspelt dat hun werkgever deze extra klap niet overleeft”, aldus CNV-voorzitter aldus Piet Fortuin.

“Nu het vaccineren zo rommelig verloopt, dreigt de coronacrisis een gebed zonder end te worden. Vaccins die slecht worden vervoerd, 90-jarige ouderen die in de kou wachten, de volgordes die steeds worden aangepast, de opmerking van de minister dat eind 2021 waarschijnlijk nog niet iedereen is gevaccineerd. Terwijl snel en doelgericht vaccineren onze enige uitweg uit deze crisis is”, zegt Fortuin.

“Hierdoor duurt de coronacrisis nog langer en krijgen we waarschijnlijk nieuwe lockdowns gedurende 2021, nieuwe winkelsluitingen, evenementen die niet doorgaan. Dit leidt tot veel extra werklozen, met name in sectoren die nu al op omvallen staan, zoals de horeca, kappers, evenementensector en retail.”

CNV roept de overheid op om de evenementensector massaal in te zetten om het vaccinatiebeleid beter te organiseren. “Hier is nog steeds geen opvolging aan gegeven. Terwijl de evenementensector zelf allang in de startblokken staat. Het is treurig. We roepen de overheid op om de evenementensector vandaag nog in te schakelen. Het zorgt er meteen voor dat de tienduizenden mensen die daar nu hun baan verliezen aan het werk komen.”