Online zichtbaarheid voor ondernemers belangrijker dan ooit

In 2020 zijn er bijna een miljoen nieuwe .nl-domeinnamen geregistreerd. Dit blijkt uit een analyse van de Stichting Internet Domein Registraties Nederland (SIDN), die het .nl-domein beheert. Dit is een stijging van 20 procent ten opzichte van 2019. De teller staat nu op ruim 6,1 miljoen Nederlandse domeinnamen. Dit laat zien hoe belangrijk online zichtbaarheid tegenwoordig is, met name in de coronatijd.

Volgens SIDN was de eerste lockdown de oorzaak van de grote stijging, maar ook daarna bleef het aantal registraties stijgen. Door de overheidsmaatregelen zaten meer mensen thuis en was er dus meer tijd beschikbaar om een website te bouwen. Daarbij zien retailers zich in het huidige klimaat genoodzaakt om via het internet hun diensten of producten aan te bieden.

Er wordt steeds meer bij kleine webshops besteld

Volgens Wouter Twisk, CEO van JouwWeb, is het merendeel van zijn betalende gebruikers kleine ondernemers en (web)winkeliers. Hun website platform bedient vooral de kleinere webwinkel houders. Deze groep is bij hun in het tweede en derde kwartaal van 2020 met tienduizenden gegroeid. “Het aantal webshop transacties van onze gebruikers bereikte op zijn piek in april bijna een viervoud ten opzichte van begin maart. Deze aantallen hebben zich aardig aangehouden. Je kan dus zeggen dat er steeds meer bij dit soort kleine webshops besteld wordt.”

De coronacrisis duurt alweer bijna een jaar en de overheidsmaatregelen hebben een grote impact op het bedrijfsleven. Met name fysieke winkels en de horeca hebben het zwaar. Winkeliers zijn naar andere mogelijkheden gaan kijken, waaronder het verkopen van producten op bol.com of Amazon, maar ook een website maken komt steeds meer voor. Door de coronacrisis zijn er 67 procent meer online aankopen gedaan in 2020. Van het begin van de crisis in maart tot nu is er zelfs een groei van meer dan 82 procent te zien ten opzichte van 2019. Als winkelier kan het dus zinvol zijn om je producten via een webshop te verkopen. Het is wel goed om te weten dat een webshop net zoveel tijd in beslag neemt als een fysieke winkel.

Aandacht voor de klant van groot belang

Deze tijd vraagt om een creatieve en flexibele houding van ondernemers, waarin er ook zeker mogelijkheden zijn om omzet binnen te halen. Dit betekent niet altijd dat er meteen een webshop gebouwd moet worden. Contact onderhouden met (potentiële ) klanten is met name in deze tijd belangrijk. Het regelmatig versturen van een nieuwsbrief, berichtjes sturen via Whatsapp, actief zijn op sociale media of per post een mailing versturen; het zijn allemaal manieren om in verbinding te blijven met klanten. Daarom is het belangrijk een up-to-date klantenbestand te hebben waardoor je als ondernemer gerichte acties kunt doen.

Digitalisering is in een stroomversnelling geraakt het afgelopen jaar en niet mee doen is geen optie meer. Online aanwezig zijn is makkelijker dan ooit. Een eigen website bouwen kan snel, eenvoudig en met de juiste support ben je als ondernemer binnen een mum van tijd online zichtbaar. Of dit nu met een webshop is of niet, het gaat erom dat klanten jou kunnen vinden en dat je je concurrenten vóór blijft.