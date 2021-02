Schaarste stuwt winst ’s werelds grootste containervervoerder

’s Werelds grootste containervervoerder, A.P. Møller-Maersk, heeft in de laatste drie maanden van 2020 goede zaken gedaan dankzij de inhaalslag van bedrijven die hun voorraden weer moeten aanvullen. Dit leidde tot zo’n grote vraag naar vervoersdiensten dat wereldwijde distributieketens kampen met containertekorten. Maersk kon daardoor hogere prijzen bedingen, waarmee de winst hard steeg.

Het Deense concern boekte in het vierde kwartaal een omzet van 11,3 miljard dollar, wat 16 procent meer is dan in dezelfde periode van 2019. De winst ging daarbij met sprongen omhoog. Zo steeg het resultaat voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen met 85 procent tot een recordniveau van 2,7 miljard dollar.

Wereldwijde logistieke ketens hebben er onder meer last van dat Westerse landen veel meer importeren dan exporteren door de coronacrisis. Daardoor gaan containers en schepen vanuit China massaal naar Europa en de Verenigde Staten, maar komen ze vervolgens slechts mondjesmaat terug.

Naast deze verstoorde balans stijgt de vraag naar vervoersdiensten over zee ook doordat veel vluchten zijn geschrapt wegens reisbeperkingen. Normaal gesproken nemen passagiersvliegtuigen in hun laadruimte ook goederen mee, maar een groot deel van die capaciteit is weggevallen.

Voor Maersk is de schaarste niet alleen maar goed nieuws. Zo ontstaan ook bij de eigen werkzaamheden knelpunten, omdat het bedrijf niet op tijd aan geschikt materieel kan komen. Dat drijft ook de kosten op die het bedrijf zelf moet maken.