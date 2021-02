CNV: grote ontslagronde Rabobank zuur voor personeel

De grote ontslagronde bij Rabobank is zuur voor het personeel, omdat het financiële concern wel nog steeds winst maakt. Dat vindt vakbond CNV, die erop wijst dat de medewerkers van de bank al jaren te maken hebben met koopkrachtverlies.

Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigde Rabobank aan dat er de komende vijf jaar zo’n 5000 banen worden geschrapt. De klap moet grotendeels in Nederland opgevangen worden, waar de bank volgens CNV nu zo’n 23.000 medewerkers telt.

“Rabobank heeft ruim een miljard euro winst gemaakt. Fors minder dan vorig jaar, maar toch nog altijd een dikke winst. De werknemers beleven er intussen erg weinig lol aan. En dat maakt het een zuur verhaal”, zo reageert CNV-onderhandelaar Robert Wonnink.

Los van de onrust die dat geeft zit er ook veel chagrijn bij werknemers over de koopkracht die ze al jaren hebben moeten inleveren. “De werknemers zitten al jaren op de nullijn. Intussen zien ze dat er bij ING en ABN AMRO wel fatsoenlijke loonsverhogingen worden afgesproken”, zegt Wonnink. Hij wijst erop dat het cao-overleg bij Rabobank in Nederland eind vorig jaar is gestrand.

Wat volgens de vakbondsman nog eens extra steekt, is dat Rabobank zijn ‘certificaathouders’, een soort aandeelhouders, tegemoetkomt door hen extra certificaten te geven. “Ze krijgen weliswaar niet de jaarlijkse 6,5 procent rentevergoeding, maar die extra certificaten vertegenwoordigen dezelfde waarde”, aldus Wonnink. “Kortom, de bank maakt een vette winst, beloont de certificaathouders, zet de werknemers al jaren op koopkrachtverlies en schopt er ook nog eens duizenden uit. Dat is geen goed verhaal.”