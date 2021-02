Gaswinning volgend jaar iets hoger dan gedacht, afbouw op schema

De gaswinning kan vanaf het ‘gasjaar’ dat in oktober 2021 ingaat, omlaag naar 3,9 miljard kubieke meter. Dat is iets hoger dan eerder geraamd, maar het betekent dat de afbouw van de gaswinning nog steeds op schema ligt. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op basis van cijfers van netbeheerder GTS. Vanaf medio 2022 is in principe geen gas meer nodig uit het Groningerveld.

De 3,9 miljard kuub is alsnog een halvering van de gaswinning ten opzichte van het gasjaar dat loopt van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021. Dat jaar wordt 8,1 miljard kuub gewonnen. Ondanks het winterse weer in februari is de winter over het algemeen zachter dan gemiddeld.

Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) neemt in september officieel een zogeheten winningsbesluit over het gasjaar 2021/2022.