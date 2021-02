‘Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken te voorkomen’

Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid en marktpartijen als notarissen, makelaars en taxateurs, zegt VNO-NCW op basis van onderzoek in opdracht van de werkgeversvereniging zelf en MKB-Nederland.

Volgens het onderzoek neemt de overheid de poortwachtersfunctie van notarissen, makelaars en taxateurs onvoldoende serieus. Die zijn bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden in de vastgoedsector, die bekendstaat als een aantrekkelijke bestemming voor crimineel geld. Volgens het rapport is de samenwerking de afgelopen tientallen jaren sterk gegroeid, maar bestaan er nog steeds veel juridische en bureaucratische barrières.

Informatiedeling is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland cruciaal als het gaat om voorkomen van fraude en witwassen. Dat is vanwege privacywetgeving niet goed mogelijk. “Dit rapport onderstreept opnieuw de bittere noodzaak ervan. Criminelen hebben nu te veel vrij spel”, aldus de ondernemersorganisaties.

Uit het onderzoek, gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt verder dat poortwachters lang niet altijd bereid zijn om verdachte transacties te melden. Zo zijn ze bang om in een opsporingsdossier te belanden en op die manier op de radar te komen van criminelen.