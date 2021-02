Na ABN AMRO presenteert ook rivaal Rabobank zijn jaarcijfers

Rabobank geeft donderdag een kijkje in de boeken. Waarschijnlijk stonden de resultaten afgelopen jaar zwaar onder druk door de coronacrisis. Rivaal ABN AMRO was woensdag al aan de beurt en die boekte zijn eerste jaarverlies in een decennium.

Rabobank moest net als andere banken veel geld opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. In de eerste zes maanden van het jaar ging daardoor al een fiks lagere winst in de boeken. “Het is een voorbereiding op problemen die nog kunnen ontstaan”, verklaarde topman Wiebe Draijer destijds.

In november werd duidelijk dat Rabobank achter de schermen ook werkt aan extra kostenbesparingen. De bank is van plan om versneld filialen en kantoren te sluiten, ook omdat in de vestigingen al langer steeds minder klanten langskomen. Dit aantal moet op den duur gehalveerd worden. Het was nog niet duidelijk of er hierdoor werknemers hun baan zullen verliezen. Rabobank stelde “voornemens” te zijn om geen extra mensen te ontslaan en medewerkers binnen het bedrijf naar een andere baan te begeleiden.

Mogelijk brengt het coƶperatieve financiĆ«le concern donderdag ook nog nieuws naar buiten over de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan. Draijer sloot eerder niet uit dat de bank nog een boete zou krijgen voor tekortkomingen op dit vlak. Eind 2019 kwam aan het licht dat Rabobank op last van De Nederlandsche Bank (DNB) tienduizenden klanten opnieuw moest doorlichten op mogelijke witwasrisico’s.