Techbedrijven helpen AEX aan hoogste stand in 20 jaar

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een duidelijke plus de handel uitgegaan. Vooral technologiebedrijven duwden de AEX naar de hoogste stand in twintig jaar, na nieuws over Europese plannen om de eigen chipsector uit te bouwen.

Chipfondsen lijken te bewegen op nieuws dat de Europese Unie overweegt een eigen chipfabriek te bouwen om de afhankelijkheid van leveringen uit Aziƫ en de Verenigde Staten te verkleinen. Persbureau Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden.

In Amsterdam wonnen chiptoeleverancier ASM International (ASMI) en chipmachinemaker ASML tot 4,2 procent, waarmee ze bij de grootste winnaars in de AEX hoorden. Alleen betalingsverwerker Adyen eindigde met een winst van 5,7 procent hoger, geholpen door analisten die hun verwachtingen omtrent het fintechbedrijf opwaarts bijstelden.

De AEX steeg 1,1 procent tot 664,34 punten, de hoogste stand sinds de zomer van 2000. De MidKap steeg 0,7 procent tot 1002,80 punten. De beurs in Frankfurt won 0,8 procent en Londen steeg een fractie. In Parijs eindigde de beurs juist licht lager.

Ook Aegon (plus 3 procent) was een opvallende winnaar. De verzekeraar meldde halfjaarresultaten die beter waren dan verwacht, waarbij met name de Amerikaanse tak en de divisie voor vermogensbeheer goede zaken deden.

Winkelcentrumverhuurder Unibail-Rodamco-Westfield raakte bijna 13 procent van zijn beurswaarde kwijt na een handelsbericht. Na een fors verlies van huurinkomsten in 2020 kondigde het bedrijf aan de dividendbetalingen voor een aantal jaren op te schorten.

ArcelorMittal verloor 2,3 procent. Het staalconcern verwacht dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar weer zal gaan aantrekken, nu de economie aan het herstellen is van de coronacrisis. Om goed door de crisis te komen, wil Arcelor 1 miljard dollar extra aan kosten besparen.

Galapagos zakte bijna 3 procent door een reeks adviesverlagingen. De biotechnoloog kelderde een dag eerder al bijna 19 procent na het staken van een studie naar een middel tegen longfibrose. Shell daalde 2,5 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe strategie die het olie- en gasconcern in 2050 volledig klimaatneutraal moet maken.

De euro was 1,2126 dollar waard, tegen 1,2130 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 58,55 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 61,43 dollar.