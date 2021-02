AEX koerst af op vlakke opening, ING in focus na resultaten

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te gaan openen. De aandacht gaat vooral uit naar ING. Het financiële concern zag de winst in het coronajaar 2020 halveren, maar presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht. De Volksbank, die geen beursnotering heeft, kondigde aan 400 tot 500 banen te schrappen. Ook Flow Traders opende de boeken. De beursintermediair profiteerde afgelopen jaar flink van de grote koersbewegingen op de beurzen door de coronacrisis.

Volgens ING drukten de pandemie en de strenge lockdownmaatregelen met name op de vraag naar leningen, zowel bij consumenten als bedrijven. Ook moest er veel geld apart gezet worden voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald, al speelde dat laatste wel minder in de laatste maanden van het jaar. Topman Steven van Rijswijk is ondanks alles tevreden met de resultaten. Hij wijst erop dat de bank er wereldwijd wel meer klanten bij kreeg. Ook bleef ING volgens hem een “gezonde vraag” naar hypotheken zien.

Concurrent de Volksbank kondigde een reorganisatie aan. Bij het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank verdwijnen de komende drie jaar 400 tot 500 banen. Tegelijkertijd geeft de bank aan dat er op termijn ook nieuwe banen zullen ontstaan. Het concern is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de overheid.

De beursgang in Amsterdam van het lege investeringsfonds ESG Core Investment heeft 250 miljoen euro opgebracht. ESG Core werd naar het Damrak gebracht door duurzaam beleggingsfonds Infestos, met als doel om daarmee in een bedrijf te investeren. Aandelen ESG Core kunnen vanaf volgende week dinsdag verhandeld worden.

In Parijs weet L’Oréal de aandacht op zich gericht. De Franse cosmeticaverkoper boekte in het vierde kwartaal meer omzet, ondanks de nieuwe golf aan coronabesmettingen en lockdowns. Winkelsluitingen raakten weliswaar de verkopen van veel bekende merken, maar dat werd gecompenseerd door de sterk gestegen populariteit van producten voor speciale huidverzorging.

In de strijd tegen het coronavirus gaat Duitsland de grenzen met Tsjechië en het Oostenrijkse Tirol sluiten om de opmars van besmettelijkere virusmutaties te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, is het de bedoeling dat de maatregel dit weekend van kracht wordt.

De euro was 1,2124 dollar waard, tegen 1,2126 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 57,72 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 60,61 dollar.