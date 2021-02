‘Bijna 70 procent horecaondernemers sloot 2020 met verlies af’

Bijna 70 procent van de horecabedrijven verwacht coronajaar 2020 met verlies te hebben afgesloten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW. De coronacrisis zorgt voor groot pessimisme in de horeca.

In die sector nam het vertrouwen het sterkst af en in de horeca zijn ondernemers verreweg het somberst. Door lockdownmaatregelen viel een groot deel van de omzet weg.

Van de horecaondernemers verwacht 41 procent niet langer dan vijf maanden het hoofd boven water te kunnen houden. Als de huidige situatie aanhoudt is dit voor 15 procent maar twee maanden. Ook bij ondernemers in de autohandel en -reparatie en de detailhandel is het vertrouwen sterk gedaald.

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers kwam aan het begin van het eerste kwartaal uit op min 6, tegen min 4 in het kwartaal daarvoor. In het tweede kwartaal van 2020 was sprake van een historisch dieptepunt van min 37,2. Een negatieve stand geeft aan dat er onder ondernemers meer pessimisten zijn dan optimisten.

In meerdere bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen inmiddels positief. De bouw spring eruit met een ondernemersvertrouwen van 12,1. In deze sector denkt 82 procent van de ondernemers 2020 met winst te hebben afgesloten.

MKB-Nederland en VNO-NCW zeggen dat de cijfers aantonen dat er snel iets moet gebeuren tegen verdere uitholling van het eigen vermogen van ondernemers. Daarover zijn de ondernemersorganisaties in gesprek met het ministerie van Economische Zaken. Verder moet er volgens hen gekeken worden naar een “snelle en slimme” heropening van de economie. Dat zou mogelijk moeten zijn door de inzet van testen en een soepele uitrol van het vaccineren, aldus de organisaties.