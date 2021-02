Bijna de helft van Nederlandse bedrijfsleven kreeg coronasteun

Van alle Nederlandse bedrijven met twee of meer werknemers heeft 48 procent steun van de overheid ontvangen om de coronacrisis door te komen. Tegemoetkoming in de loonkosten was de vaakst aangevraagde vorm van ondersteuning, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nadat het coronavirus zich in maart 2020 snel had verspreid in Nederland, werd duidelijk dat veel bedrijven zonder hulp van de Staat de afgekondigde lockdowns niet zouden overleven. Het kabinet zette daarom snel verschillende steunmaatregelen in. Zo konden alle bedrijven die door de virusuitbraak minstens 20 procent aan omzet verloren, een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Ook kwamen er steunmaatregelen om een deel van de vaste lasten van ondernemers te betalen, uitstel van belastingen en garanties waardoor bedrijven gemakkelijker geld konden lenen.

Volgens het CBS was de animo voor financiƫle steun vanuit de overheid bij het eerste steunpakket van de overheid het grootst. Bij de tweede aanvraagperiode voor steun, die in de zomer begon en tot oktober liep, vroegen minder ondernemers om hulp. In deze maanden werden eerdere lockdownmaatregelen versoepeld. Aan het eind van het jaar nam het aantal aanvragen voor loonkostenvergoedingen weer toe, nadat de regering wegens de snelle stijging van het aantal besmettingen een harde lockdown had afgekondigd.

In enkele van de hardst getroffen sectoren vroeg het merendeel van de bedrijven om loonsteun of een tegemoetkoming in de vaste lasten. Zo ontving 85 procent van alle horecabedrijven financiƫle hulp om de vaste lasten te betalen en kreeg 60 procent loonsubsidie. Ook van de kappers, schoonheidssalons, culturele bedrijven, sportondernemingen en bedrijven in de recreatiesector kreeg meer dan de helft tegemoetkoming in de vaste lasten.

Voor zelfstandigen zonder personeel, goed voor ruim driekwart van alle Nederlandse ondernemingen, werd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) opgezet. Het CBS beschikte nog niet over recente cijfers over deze steunmaatregel, die onder andere bestaat uit een uitkering als het inkomen van ondernemers tot onder het sociaal minimum is gedaald. Wel berekende het statistiekbureau dat een kwart van alle zelfstandige ondernemers gebruik heeft gemaakt van andere beschikbare steunmaatregelen.