ING en chipbedrijven ASMI en ASML stuwen AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs was vrijdag een positieve uitschieter in Europa. De stemming op het Damrak werd gesteund door sterke resultaten van het financiële concern ING en beursintermediair Flow Traders. Ook de Nederlandse chipbedrijven ASMI en ASML gingen verder omhoog door de sterke wereldwijde vraag naar chips. De andere Europese beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien.

ING (plus 4,8 procent) voerde de stijgers aan bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De bank zag de winst in coronajaar 2020 halveren, maar presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht. ING profiteerde van de aanhoudende vraag naar hypotheken. Ook gingen meer klanten beleggen door de lage spaarrente. Analisten van Morgan Stanley spraken van solide cijfers van de bank. Ook het vooruitzicht dat ING mogelijk later dit jaar meer dividend zal uitkeren viel goed bij beleggers. Concurrent ABN AMRO won 2 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,9 procent op 670,51 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1008,15 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,5 procent en Parijs verloor een fractie. Londen bleef vrijwel vlak. De Britse economie kromp vorig jaar met bijna 10 procent door de coronacrisis. Dat was de grootste terugval sinds 1709.

Chiptoeleverancier ASMI en chipmachinemaker ASML stegen dik 2 procent, na berichten dat de Amerikaanse overheid agressieve stappen wil nemen om het chiptekort in de autosector aan te pakken. De chipbedrijven gingen donderdag ook al fors omhoog door geluiden dat de Europese Unie overweegt een eigen chipfabriek te bouwen. Wereldwijd zit de vraag naar chips flink in de lift doordat de coronacrisis de verkoop van elektronische apparaten voor thuisgebruik heeft aangejaagd.

Flow Traders was veruit de sterkste stijger in de MidKap met een koerssprong van ruim 11 procent. De zogenoemde flitshandelaar, die gebruik maakt van supersnelle computers en slimme software, profiteerde in 2020 volop van de grote onrust op de beurzen. Door de pandemie werden veel meer aandelen verhandeld en boekte het bedrijf flink meer winst. Financieel dienstverlener Intertrust sloot de rij met een verlies van 2,8 procent, na tegenvallende resultaten. Wereldhave steeg 2 procent. De eigenaar van veel winkelvastgoed zag de huurinkomsten in 2020 flink dalen en wil zich meer gaan richten op de woningmarkt.

De euro stond op 1,2105 dollar tegenover 1,2126 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 57,81 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 60,76 dollar.