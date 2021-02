Alle nieuwe Jaguars binnen paar jaar volledig elektrisch

Jaguar Land Rover (JLR) is van plan om vanaf 2025 alleen nog maar elektrische Jaguars te maken. Om dat te bereiken gaat de Britse automaker jaarlijks 2,5 miljard pond (zo’n 2,9 miljard euro) in de technologie investeren. Op dit moment is het enige volledig elektrische model van Jaguar de i-Pace.

De eerste volledig elektrische Land Rover moet in 2024 op de markt komen. JLR heeft al een aantal hybride modellen op de markt waaronder de Range Rover Sport en de nieuwe Defender.

Het concern, dat onderdeel is van het Indiase Tata Motors, bevestigde bij zijn handelsupdate eind vorige maand dat het vorig jaar niet heeft voldaan aan de strengere Europese regels voor de uitstoot van koolstofdioxide. Wel boekte het bedrijf in de voorbije maanden vooruitgang en werd het bedrag dat voor de straf opzij is gezet tot 35 miljoen pond verlaagd. Verder kocht JLR voor circa 28 miljoen pond aan emissierechten om aan de normen en China en Europa te voldoen. JLR streeft ernaar om tegen 2039 CO2-neutraal te zijn.