Nissan ‘niet in gesprek’ met Apple over bouwen auto

De Japanse automaker Nissan is niet in gesprek met Apple over het bouwen van een auto voor de iPhonemaker. Dat zegt Nissan na geruchten dat het een van de partijen was waarmee Apple zou praten. Naar verluidt werkt Apple aan een eigen auto, die op zijn vroegst in 2024 op de markt zou moeten komen.

Een woordvoerster van Nissan zegt wel dat het bedrijf “altijd open staat voor het verkennen van samenwerkingen om de transformatie in de sector te helpen versnellen”.

Zakenkrant Financial Times meldde dat er kort gesprekken zijn geweest, maar nog niet op topniveau. Nissan zou er uiteindelijk niets in hebben gezien om auto’s voor anderen te maken. Eerder werd het Zuid-Koreaanse Hyundai-Kia aan Apple gelinkt en het bedrijf erkende ook dat er gesprekken waren gevoerd. Kort daarna werd duidelijk dat de onderhandelingen op niets uit waren gelopen, onder meer omdat de Koreanen twijfels hadden om als producent van auto’s voor iemand anders te fungeren.

Er gaan al jaren geruchten dat Apple aan een eigen elektrische auto werk onder de codenaam Project Titan. Later zou het techbedrijf zich beperken tot het ontwikkelen van de systemen voor zelfrijdende auto’s, maar inmiddels zou Apple toch weer aan een volledige auto werken. Die willen de Amerikanen volgens de berichten laten bouwen en baseren op een platform van een bestaande automaker. Apple zou dan wel zelf de accutechnologie in willen brengen.