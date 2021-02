‘Afhalen bij restaurants langer mogelijk na wegvallen avondklok’

Restaurants kunnen zoals de situatie er nu uitziet dinsdagavond weer langer openblijven voor afhalers. Volgens voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is dat de consequentie van het gerechtelijke besluit om de avondklok op te heffen.

“Als dit de uitspraak blijft dan kan ‘takeaway’ vanavond weer na 21.00 uur”, verklaart hij. Maar Willemsen wijst er ook op dat de overheid in beroep gaat tegen de uitspraak.

Daardoor zou de avondklok mogelijk toch nog langer in stand kunnen blijven. Later op dinsdag zal het gerechtshof in Den Haag zich al buigen over de vraag of het opheffen van de maatregel geschorst kan worden in afwachting van dat hoger beroep.

De kortgedingrechter in Den Haag oordeelde eerder op de dag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat bij de instelling ervan niet de juiste procedure is gevolgd. Ook twijfelde de rechter aan het nut van de avondklok.

Als Nederlanders daadwerkelijk straks in de late avonduurtjes weer een hamburger, shoarma of een pizza kunnen afhalen, betekent dat in het grote plaatje niet heel veel. “Een druppel”, zo noemt Willemsen het. Tegelijk erkent hij dat in moeilijke tijden zoals deze ook zo’n druppel best belangrijk kan zijn. Maaltijdbezorgers mochten bestellingen van restaurants afgelopen weken wel na 21.00 uur blijven bezorgen.

De uitspraak van de rechter laat volgens Willemsen ook zien dat “heel het land snakt naar het einde van bepaalde coronamaatregelen”. Hij hoopt daarom dat de uitspraak het kabinet aan het denken zal zetten. De horecasector wil al langer dat er meer mogelijkheden komen voor cafés en restaurants om weer open te gaan. Volgens een alternatieve routekaart, die KHN onlangs heeft aangeboden aan politici, moet dat ook op een veilige manier kunnen, aldus de branchevoorman.