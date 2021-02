Deliveroo verliest hoger beroep: maaltijdbezorgers geen zzp’ers

De maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn geen zelfstandig ondernemers, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst. Dat is de conclusie van het gerechtshof Amsterdam. In 2019 kwam de rechtbank Amsterdam al tot hetzelfde oordeel in de zaak die door vakbond FNV was aangespannen. Deliveroo ging in hoger beroep tegen die uitspraak.

Deliveroo besloot in 2018 de aflopende contracten van bezorgers niet meer te verlengen. In plaats daarvan konden ze als zelfstandig ondernemer aan de slag voor de maaltijdbezorger. Volgens FNV was er echter nog altijd een grote mate van afhankelijkheid van Deliveroo en zijn de verdiensten van de bezorgers steeds lager geworden.

Door de uitspraak van de rechter kunnen de maaltijdbezorgers een arbeidsovereenkomst bij Deliveroo opeisen, die met terugwerkende kracht geldt. “Met een arbeidsovereenkomst hebben de maaltijdbezorgers recht op het cao-loon, doorbetaling bij ziekte en wordt ook de tijd dat ze bij een restaurant moeten wachten doorbetaald”, zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha. Volgens een woordvoerster van de vakbond kan dat per werknemer oplopen tot duizenden euro’s achterstallig loon.

Deliveroo is teleurgesteld in het oordeel van het gerechtshof en is van plan om weer beroep in te stellen. Volgens de maaltijdbezorger is in verschillende rechterlijke uitspraken in Nederland en andere Europese landen eerder geoordeeld dat het bedrijf wel degelijk zelfstandig werk biedt. “Het is de vrijheid en flexibiliteit die onze bezorgers het allerbelangrijkste vinden”, aldus een woordvoerder.

De rechter bepaalde in een andere zaak dat Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer valt. Die cao moet het bedrijf dan ook met terugwerkende kracht toepassen. Ook tegen die uitspraak heeft de maaltijdbezorger beroep aangetekend. De zitting is in april.