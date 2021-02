Dow-Jonesindex naar record op wisselend Wall Street

De Dow-Jonesindex van de aandelenbeurs in New York is dinsdag naar een nieuw record gestegen, terwijl de andere hoofdgraadmeters lichte minnen lieten zien. Vooral de bankensector op Wall Street deed het goed, net als de oliefondsen. Verder ging de aandacht van beleggers onder meer uit naar bedrijfsresultaten.

De Dow eindigde met een plusje van 0,2 procent op 31.552,75 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 3932,59 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 13.773,77 punten. Maandag bleef Wall Street dicht voor een nationale feestdag.

Grote banken als JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America kregen er tot 2,7 procent bij door optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis. Olie- en gasconcerns ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips wonnen tot 3,6 procent aan waarde.

Aan het cijferfront viel big-databedrijf Palantir Technologies op, met een min van bijna 13 procent door tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Palantir, dat onder meer samenwerkt met inlichtingendiensten in de strijd tegen terrorisme, ging vorig jaar naar de beurs in New York. Autodealer AutoNation steeg juist ruim 1 procent dankzij beter dan verwachte prestaties.

Bedrijven die actief zijn met cryptomunten en blockchaintechnologie wisten de aandacht eveneens op zich gericht, nadat de bitcoin voor het eerst door de grens van 50.000 dollar is gegaan. Silvergate Capital, Riot Blockchain en Marathon Patent Group toonden plussen tot bijna 21 procent.

Verder maakte hotelketen Marriott International (plus 0,7 procent) bekend dat topman Arne Sorenson op 62-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker.

Op macro-economisch gebied kwam naar buiten dat de bedrijvigheid in de industrie rond New York sterker is gegroeid in februari. De zogeheten Empire State-index van de Federal Reserve Bank van New York steeg naar het hoogste niveau in vijf maanden.

De euro stond op 1,2110 dollar, tegenover 1,2107 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie was vrijwel onveranderd op 60,11 dollar. Brentolie kostte iets meer op 63,39 dollar per vat.