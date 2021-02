Economie kromp 3,8 procent in 2020, sterkste achteruitgang ooit

De Nederlandse economie is in coronajaar 2020 met 3,8 procent gekrompen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daarmee sprake van de sterkste krimp ooit gemeten. Zo was de achteruitgang in crisisjaar 2009 nog 3,7 procent.

In het slotkwartaal van 2020 was volgens het CBS sprake van een minieme krimp van 0,1 procent. Dat kwam vooral doordat huishoudens in de laatste maanden van het jaar minder uitgaven ook door de aangescherpte coronamaatregelen. Doordat de investeringen goeddeels op niveau bleven was de neergang niet zo stevig als eerder dat jaar.

In het tweede kwartaal van het jaar was nog sprake van een krimp van 8,5 procent toen de economische bedrijvigheid hard werd geraakt door de eerste lockdown tegen het coronavirus. In het derde kwartaal toonde de economie veerkracht met een groei van 7,8 procent. Dat kwam vooral doordat maatregelen goeddeels werden opgeheven.

Vooral de sluiting van de horeca zorgde er afgelopen jaar voor dat consumenten minder uitgaven deden. In totaal zakte de consumptie met 6,6 procent in, waarmee volgens het CBS sprake is van de grootse krimp van de bestedingen door huishoudens ooit gemeten. Naast de horeca werd ook minder uitgegeven aan recreatie en cultuur. Daartegenover werd wel meer besteed aan elektronica en woninginrichting.

Ook aan vervoersmiddelen als auto’s vrachtwagens en vliegtuigen werd minder geld uitgegeven. Daarnaast werd er ook minder ge├»nvesteerd in woningen en bedrijfsgebouwen. De investeringen in infrastructuur en computers groeiden wel.

De consumptie door de overheid groeide vorig jaar met 0,2 procent. Vooral de uitgaven aan overheidsdiensten zoals politie, defensie en openbaar bestuur lagen hoger dan een jaar eerder.

De uitvoer van goederen viel vorig jaar 4,3 procent lager uit. Vooral de export van transportmiddelen, aardolieproducten en diensten waren fors lager dan een jaar eerder. De import daalde met 4,5 procent. Een groot deel van die krimp komt op rekening van toeristen. Zo bleven buitenlandse toeristen weg uit Nederland, waarmee ze ook geen geld pompten in de Nederlandse economie. Het tegenovergestelde gold voor Nederlanders die veel minder naar het buitenland op vakantie gingen.