KHN: handhaving avondklok geen klap voor afhaalrestaurants

Het van kracht blijven van de avondklok is “geen nieuwe tik” voor afhaalrestaurants nu afhalen na 21.00 uur voorlopig nog niet mogelijk is. Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Volgens hem maakt ‘takeaway’ in de late avonduren namelijk niet het verschil bij herstel voor restaurants die het al zo moeilijk hebben door de coronapandemie en de lockdowns. “Het is hooguit een druppel op een gloeiende plaat.” Willemsen zegt dat in de horeca de regels rond de avondklok nageleefd worden. Maaltijdbezorgers mogen bestellingen bij restaurants wel na 21.00 uur blijven bezorgen.

De rechtszaak rond de avondklok laat volgens Willemsen wel zien dat de weerstand tegen de coronamaatregelen aan het groeien is. “De overheid moet nu constant gaan kijken of er versoepelingen mogelijk zijn”, vindt hij dan ook.

De horecasector wil al langer dat er meer mogelijkheden komen voor cafés en restaurants om weer open te gaan. Volgens een alternatieve ‘routekaart’, die KHN onlangs heeft aangeboden aan politici, moet dat ook op een veilige manier kunnen.