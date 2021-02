Supermarkten blijven voorlopig avondklok hanteren

Supermarkten blijven voorlopig de avondklok hanteren, ondanks dat de rechter in Den Haag dinsdag een streep door die maatregel haalde. Dat betekent dat supermarkten uiterlijk om 20.45 uur sluiten. Volgens supermarktkoepel CBL doen de supers dat na een dringend advies van premier Mark Rutte.

Het CBL staat naar eigen zeggen in nauw contact met de overheid. Zodra er meer duidelijk is over een definitieve uitspraak rond de avondklok, dan zal de organisatie laten weten wat dit voor supermarkten betekent.