Alfen verkocht vorig jaar ruim twee keer zoveel laadpalen

Alfen heeft in 2020 ruim twee keer zoveel laadpalen verkocht als een jaar eerder. Dat komt volgens het Almeerse bedrijf onder meer door stimuleringsmaatregelen van Europese overheden. De coronasteun aan de auto-industrie werd vaak met duurzaamheidsvoorwaarden beschikbaar gesteld en daar profiteerde Alfen van. In totaal produceerde de onderneming 55.500 laadpunten.

Ook de vraag naar slimme oplossingen voor elektriciteitsnetwerken en opslag van energie vonden gretig aftrek omdat klanten druk bezig zijn met de energietransitie. De omzet van Alfen groeide vorig jaar met 32 procent naar 189 miljoen euro. De winst verdubbelde ruim naar bijna 12 miljoen euro.

Voor heel 2021 rekent Alfen op een omzet tussen de 225 miljoen en 250 miljoen euro. “Door de coronacrisis kan het zijn dat investeringsbeslissingen worden uitgesteld”, zegt topman Marco Roeleveld. Daardoor zou het bedrijf dit jaar iets minder hard kunnen groeien. De vooruitzichten van Alfen voor de lange termijn zijn positief.

Het aantal elektrische auto’s groeide ook vorig jaar snel, ondanks de coronacrisis. De Nederlandse overheid wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen helemaal zonder uitlaatgassen rijden. Dan zijn er in het land naar schatting 1,7 miljoen laadpunten nodig in steden, op het werk en bij eigenaren thuis.

“We zijn in Nederland samen met Noorwegen koploper wat betreft laadpalen, maar we moeten hard doorgroeien als alle ambities waargemaakt worden”, aldus Alfen. Het bedrijf, dat in Nederland een marktaandeel heeft van zeker 35 procent, laat weten op te kunnen schalen wanneer de vraag toeneemt.