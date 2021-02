Autoverkoop EU hard omlaag in januari

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in januari scherp gedaald, onder druk van de lockdowns tegen het coronavirus in veel Europese landen. Volgens brancheorganisatie ACEA kromp de verkoop met 24 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot in totaal 726.491 auto’s.

Dat is volgens ACEA de laagste verkoop ooit gemeten voor een januarimaand. De organisatie wijst ook op een kalendereffect, omdat januari 2020 één werkdag meer had dan dit jaar.

In vrijwel alle EU-landen nam de verkoop af. Van de grote Europese automarkten presteerde Spanje het slechtst, met een min van meer dan 51 procent. In Duitsland kelderde de verkoop met ruim 30 procent en in Italië ging het om een krimp met 14 procent. Frankrijk hield de schade beperkt tot een min van bijna 6 procent.

In Nederland zakte de verkoop van nieuwe personenauto’s vorige maand met 20 procent tot 35.193 auto’s, aldus ACEA.