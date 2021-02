Beurswaakhond onderzoekt handel Hyundai-aandelen na Apple-gerucht

De Zuid-Koreaanse beurswaakhond onderzoekt de handel in aandelen Hyundai door managers van de automaker. Die profiteerden van de gestegen beurskoers in de periode dat er sprake was van gesprekken tussen techbedrijf Apple en Hyundai over het bouwen van een door de iPhonemaker ontworpen auto. De beurswaakhond bekijkt of er sprake is van handel met voorkennis.

Begin januari doken de eerste geruchten op in Zuid-Koreaanse media over gesprekken tussen Apple en Hyundai en kort daarna erkende de automaker in gesprek te zijn. De koers steeg daarna flink en stond vorige week, toen Hyundai liet weten dat er geen gesprekken meer liepen, ruim een vijfde hoger.

In die periode verkochten twaalf managers van Hyundai zo’n 3400 aandelen. Die waren gezamenlijk 833 miljoen won waard, omgerekend zo’n 624.000 euro.