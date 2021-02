Buffett geeft aandelen Verizon en Chevron glans op Wall Street

Superbelegger Warren Buffett heeft op Wall Street weer eens van zich doen spreken. De aandelen van olie- en gasconcern Chevron en van telecomconcern Verizon Communications behoorden tot de opvallendste stijgers na het nieuws dat Buffett met zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway een aanzienlijk belang in die bedrijven heeft genomen.

Verizon won dik 5 procent aan beurswaarde. Buffett vergrootte zijn belang in het concern door voor 8 miljard dollar aan aandelen in te kopen in het slotkwartaal van 2020. Daarmee werd het concern een van de belangrijkste investeringen van Berkshire. Ook de investering in Chevron was aanzienlijk. Dat aandeel beleefde een koerssprong van 3 procent.

Verder verlaagde Buffett zijn belang in Apple. Het techconcern verloor 1,8 procent. Dat kwam ook doordat de maker van het populaire computerspel Fortnite zijn ruzie met Apple naar Europa verplaatste. Epic Games heeft een officiƫle klacht tegen de iPhonemaker ingediend bij de Europese Commissie over een betalingssysteem.

Het sentiment in New York was wisselend. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 31.613,02 punten. De brede S&P 500 leverde een fractie in tot 3931,33 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,6 procent kwijt tot 13.965,50 punten. De aandacht ging ook ook uit naar de winkelverkopen in de VS. Die stegen in januari het sterkst in zeven maanden, geholpen door nieuwe steunmaatregelen voor huishoudens van de overheid tegen de coronacrisis.

Hilton Worldwide verloor krap 2 procent na cijfers. Het hotelbedrijf sloot het slotkwartaal van 2020 af met een verlies. Daarbij kwam de omzet ook lager uit dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

Ook Facebook (min 0,2 procent) en Google-moeder Alphabet (plus 0,3 procent) waren in het nieuws. Facebook beperkt het delen van nieuws in Australiƫ vanwege ophanden zijnde regels die het techbedrijf verplichten om te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. Google sloot voor tientallen miljoenen dollars aan deals, onder andere met News Corp van mediamagnaat Rupert Murdoch.

Justitie in de VS kondigde verder aan meer informatie te willen met betrekking tot de overname van zakelijke berichtendienst Slack door Salesforce.com. Die deal, goed voor zo’n 27,7 miljard dollar, moet tegen de zomer zijn afgerond. Het aandeel Slack verloor bijna 2 procent.

De euro stond op 1,2042 dollar, tegenover 1,2039 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 61,21 dollar. Brentolie klom 1,7 procent in prijs tot 64,44 dollar.