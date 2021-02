Coronacrisis halveert omzet van hotelconcern Hilton

Het Amerikaanse hotelconcern Hilton Worldwide, bekend van de Hilton-hotels en merken als DoubleTree by Hilton, is in 2020 keihard geraakt door de coronacrisis. Wegens wereldwijde reisbeperkingen dook het aantal hotelgasten omlaag en daardoor boekte het bedrijf ruim de helft minder omzet.

Daarbij vielen de resultaten voor het vierde kwartaal tegen omdat het coronavirus in grote delen van de wereld oplaaide en dat zorgde voor nieuwe reisbeperkingen en lockdownmaatregelen. De omzet per beschikbare kamer, een maatstaf die veel gebruikt wordt in de hotelwereld, kelderde in het vierde kwartaal op jaarbasis met bijna 60 procent naar 40,70 dollar. In Aziƫ waren vorig jaar met 44 procent de meeste kamers bezet, en in Europa met 28,6 procent de minste.

De kostenbesparingen van het bedrijf konden de dalende opbrengsten bij lange na niet goedmaken. Hilton leed in het hele jaar een verlies van 720 miljoen dollar op een omzet van 4,3 miljard dollar. In 2019 werd nog 886 miljoen dollar winst geboekt. Toen waren de opbrengsten 9,5 miljard dollar.

In juni maakte de hotelketen bekend wereldwijd ongeveer 2100 kantoorbanen te schrappen. Ook werd personeel langer op verlof gestuurd, moesten werknemers korter werken en salarissen werden voor langere tijd verlaagd.

Toch opende Hilton vorig jaar 414 nieuwe hotels, waarvan 154 in het vierde kwartaal. Zo opende het bedrijf in Xiamen in december zijn driehonderdste hotel in China.

De onderneming en haar dochtermerken hadden op 31 december bijna 2570 hotels wereldwijd met in totaal meer dan 397.000 kamers. In Nederland gaat het om vijftien hotels, waaronder het Waldorf Astoria in het centrum van Amsterdam.

Ondanks de lockdowns in veel landen in de wereld zijn vrijwel alle hotels van Hilton wel gewoon open. Het concern laat weten dat per 10 februari dit jaar mensen in 97 procent van al zijn hotels een kamer kunnen krijgen.