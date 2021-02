Forse groei bij Ahold Delhaize verwacht door coronacrisis

Supermarktconcern Ahold Delhaize maakt woensdag zijn jaarcijfers bekend. Daarbij wordt duidelijk in hoeverre het bedrijf heeft geprofiteerd van de coronacrisis. Niet alleen gingen mensen in coronajaar 2020 hamsteren, maar ook gaven ze tijdens lockdowns waarin ze niet naar restaurants en cafés konden meer uit bij de supermarkt.

De coronacrisis heeft bovendien gezorgd voor een versnelde groei van het online boodschappen doen. Dat kostte Ahold ook meer geld aan versnelde investeringen omdat de vraag sneller steeg dan het bedrijf aan kon. Ook andere supermarkten deden dat, waardoor de concurrentie op de bezorgmarkt ook stevig toenam.

In de voor de Ahold Delhaize belangrijke Amerikaanse markt verwachten analisten dat de winstmarge onder druk is komen te staan. Daar zijn in het slotkwartaal veel aanbiedingen geweest.

Analisten rekenen in doorsnee op een omzetgroei van 11 procent tot 73,6 miljard euro. De nettowinst van Ahold Delhaize komt naar verwachting net onder de 2 miljard euro uit, waar dat in 2019 nog een kleine 1,8 miljard euro was.