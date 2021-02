‘Minder diefstal cryptomunten in 2020’

De diefstal van cryptomunten zoals bitcoins door hackers, fraudeurs en internetcriminelen lag vorig jaar beduidend lager dan in 2019, onder meer geholpen door strengere beveiligingsmaatregelen. Dat stelt onderzoeksblog Finaria.it dat veel onderzoek doet naar de financiële markten.

Volgens de onderzoekers werd vorig jaar voor een bedrag van 1,9 miljard dollar aan digitale valuta buitgemaakt. Dat was 4,5 miljard dollar in 2019 en 1,7 miljard dollar in 2018. Fraude via bijvoorbeeld oplichtingstrucs vormde de belangrijkste manier van criminelen om cryptomunten te stelen, gevolgd door gewone diefstal en ransomware, ofwel gijzelsoftware.

De grootste fraudezaak rond cryptomunten die vorig jaar aan het licht kwam, was in China met de scam door Wotoken. Die oplichting speelde al langer en volgens kenners werd daarbij meer dan 1 miljard dollar buitgemaakt door internetoplichters die tot jarenlange gevangenisstraffen zijn veroordeeld in China.

De markt voor digitale munten is bezig met een sterke opmars. Zo brak de bitcoin, ’s werelds bekendste cryptomunt, dinsdag nog voor het eerst door de grens van 50.000 dollar.