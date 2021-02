News Corp van mediamagnaat Murdoch sluit deal met Google

News Corp heeft met Google een wereldwijde overeenkomst gesloten over de rechten op de inhoud van nieuwssites. De bedrijven gaan onder andere een abonnementsplatform ontwikkelen, advertentie-inkomsten delen en audio- en videojournalistiek via videoplatform YouTube uitbouwen. Volgens mediamagnaat Rupert Murdoch, die de controle heeft over News Corp, is het een van de grootste deals met een zogeheten ‘big tech’-bedrijf ooit.

De deal volgt op jaren strijd tussen Murdoch en Google. Het recentst was dit in Australië, waar Google zelfs dreigde zijn zoekmachine uit de lucht te halen om “onwerkbare” wetten over inhoud te vermijden. De deal kan worden gezien als een sluitstuk voor de 89-jarige mediamagnaat, zijn zoon Lachlan en News Corp-topman Robert Thomson in de kwestie over compensatie voor zogeheten ‘premium content’ van platforms.

Murdoch verzekerde zich eerder van betalingen van Apple en Facebook voor hun Apple News- en Facebook News-producten. Financiële details van de deal met Google werden niet gemeld.

Eerder stemde Google in om over een periode van drie jaar 76 miljoen dollar te betalen aan een groep van 121 Franse nieuwsuitgevers om een einde te maken aan een meer dan jaar durende ruzie over auteursrechten. In Australië zouden twee grote televisiezenders soortgelijke deals met Google hebben gesloten ter waarde van 47 miljoen dollar per jaar. Ook met grote uitgevers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Brazilië en Argentinië kwam Google eerder tot een vergelijk.

De Australische deals komen enkele dagen voordat de regering nieuwe wetten zal afkondigen. Die maken het mogelijk dat een onafhankelijke partij vergoedingen voor inhoud vaststelt als Google er niet zelf in slaagt een deal te sluiten. De ophanden zijnde aanscherping zou een rol hebben gespeeld bij het lostrekken van de onderhandelingen die een jaar eerder vastliepen.

In januari sloot persbureau Reuters een overeenkomst met Google om de eerste wereldwijde nieuwsleverancier te worden voor Google’s News Showcase.