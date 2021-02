Opnieuw harde klap voor bierbrouwers door horecasluiting

De coronamaatregelen, en dan met name de sluiting van de horeca, blijft Nederlandse bierbrouwers parten spelen. In de eerste maand van 2021 daalde de bierverkoop met 30 procent op jaarbasis. Daarmee is volgens de Nederlandse Brouwers sprake van de op twee na slechtste maand sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar.

De bierverkopen in kroegen en restaurants daalden met 92 procent. “De enorme daling van de bierverkoop in de horeca laat nog een keer zien hoe ingrijpend de horecasector wordt getroffen door de Covid-maatregelen” zegt directeur Lucie Wigboldus van Nederlandse Brouwers. Ook de thuisconsumptie viel in januari iets lager uit. De voorgaande maanden lag de thuisconsumptie juist iets hoger vergeleken met het voorgaande jaar.

De brouwers vrezen vooral voor de toekomst van de horeca. Volgens Wigboldus is snel perspectief nodig. “Het duurt te lang. Het is nu de hoogste tijd om ons te richten op een snelle heropening van de horeca”, zegt ze. De vereniging steunt de routekaart van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), die een verantwoorde, gefaseerde en spoedige heropening van de horeca nastreeft.

De brouwers steunen al vanaf de eerste lockdown actief de horeca, legt Wigboldus uit. Huren worden, al dan niet deels, kwijtgescholden in het geval van verhuur door de brouwer en betalingen worden uitgesteld. Ook wordt meegedacht over andere financiƫle oplossingen.

Bij de vereniging zijn veertien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen aangesloten. Zij zijn samen goed voor ruim 95 procent van de bierproductie in Nederland.