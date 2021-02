Organisaties willen komende 10 jaar 1 miljoen betaalbare huizen

Een coalitie van 34 organisaties op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn wil de komende 10 jaar 1 miljoen huizen bouwen. Zo moeten er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties.

De organisaties hebben deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. De organisaties roepen het kabinet op zijn bijdrage te leveren zodat er snel kan worden begonnen.

Volgens de coalitie komt Nederland nu al meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt volgens de organisaties de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. Ook gaat de leefbaarheid in een aantal wijken achteruit en komt de verduurzaming van woonwijken niet snel genoeg van de grond. Snelle bouw van huizen moet worden bereikt door meer woningen bouwen op snel te ontwikkelen locaties, waardoor geen 71.000, zoals nu maar 100.000 nieuwe woningen per jaar kunnen worden gebouwd

Initiatiefnemer Martin van Rijn, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes: “Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. En we maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.”