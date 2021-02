TUI fly Belgium beleeft ‘vlekkeloze’ primeur met Boeing 737 MAX

Touroperator TUI heeft woensdag voor het eerst weer met passagiers gevlogen met een aangepaste versie van de Boeing 737 MAX. Dat toestel bleef uit veiligheidsoverwegingen bijna 2 jaar aan de grond. TUI fly Belgium had de Europese primeur. Volgens directeur Gunther Hofman verliepen de vluchten vlekkeloos.

Het toestel vertrok ’s ochtends vanuit Brussels Airport richting Spanje en keerde aan het einde van de middag naar BelgiĆ« terug. Aan boord waren 100 tot 120 passagiers. Zij wisten op voorhand dat ze met een 737 MAX zouden vliegen. Volgens TUI heeft niemand zijn reis geannuleerd, er werden zelfs extra tickets geboekt.

Het is voor maatschappijen belangrijk om de toestellen weer in gebruik te nemen. De 737 MAX is 14 procent zuiniger dan de veelgebruikte Boeing 737. Ook maakt het toestel 40 procent minder herrie.

TUI fly Belgium heeft vier 737 MAX-toestellen in de vloot. Twee ervan hebben tot nu toe de goedkeuring gekregen om weer passagiers te vervoeren. Voor de hele TUI-groep gaat het om vijftien exemplaren, waarvan een aantal in Nederland. TUI bereikte eerder met vliegtuigbouwer Boeing een akkoord over compensatie voor alle extra kosten die het vliegverbod met zich meebracht, maar details daarover worden niet vrijgegeven.

Door crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesiƫ en Ethiopiƫ kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

Voorafgaand aan de twee rampen was de 737 MAX een van de bestverkopende vliegtuigen van het Amerikaanse Boeing. In andere landen is het toestel ook al in gebruik.