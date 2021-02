Verkopen webwinkel bol.com flink omhoog door opmars thuiswinkelen

De verkopen bij bol.com zijn vorig jaar met ruim de helft gestegen. Consumenten kochten voor 4,3 miljard euro bij de webwinkel, aldus moederbedrijf Ahold Delhaize. Dat was ruim meer dan het doel dat de onderneming voor bol.com had gesteld.

Tijdens de coronacrisis maakte online shoppen een snelle groei door. Niet alleen de onlineverkopen bij bol.com, maar ook bij de supermarkten in Europa en de Verenigde Staten stegen. Ook dit jaar rekent Ahold Delhaize nog op een groei van de verkopen met 30 procent, waardoor bol.com dit jaar de 5 miljard euro moet aantikken.

Het concern achter onder meer supermarktketen Albert Heijn deed het sowieso goed tijdens de coronacrisis, want zowel in Nederland, Belgiƫ als in de Verenigde Staten steeg de omzet bij zijn winkels fors. Door lockdowns gingen mensen minder vaak naar de horeca en kochten ze meer in de supermarkt.

De totale omzet steeg met ruim 14 procent tot 74,7 miljard euro na een sterk slotkwartaal. Wel maakte Ahold Delhaize ook de nodige extra kosten vanwege de coronapandemie, bijvoorbeeld door veiligheidsmaatregelen voor het eigen personeel. De nettowinst daalde daardoor als wisselkoerseffecten niet worden meegenomen van 1,8 miljard euro naar 1,4 miljard euro.

Wordt er wel gekeken naar valutaschommelingen, dan blijft er een winst van 316 miljoen euro over. De Amerikaanse dollar werd afgelopen jaar namelijk aanzienlijk minder waard ten opzichte van de euro. De Verenigde Staten is goed voor ongeveer 60 procent van alle verkopen van Ahold Delhaize.

Ahold Delhaize wil dit jaar meer kosten gaan besparen dan het concern eerder had gepland. Dat moet leiden tot meer geld voor investeringen in bijvoorbeeld de webwinkels en de logistiek daarachter. De winst per aandeel moet opnieuw hoger uitpakken dan in 2019.