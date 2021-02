Vrieskou zorgt voor veel lagere Amerikaanse olieproductie

De olieproductie in de Verenigde Staten is met ongeveer een derde gedaald door de strenge vrieskou, die grote delen van het land in zijn greep houdt en zorgt voor stroomuitval en andere verstoringen. Ook zijn oliepijpleidingen en boorinstallaties vastgevroren.

Volgens kenners is de afgelopen dagen voor ongeveer 3,5 miljoen vaten olie per dag aan productie stilgelegd in de VS. Normaal gesproken worden dagelijks circa 11 miljoen vaten olie in de VS opgepompt. Het gaat onder meer om productie in Texas, de belangrijkste Amerikaanse staat voor olie. Grote bedrijven als ExxonMobil, Chevron en Shell hebben verschillende faciliteiten zoals olieraffinaderijen in Texas gesloten omdat de vrieskou voor problemen en onveilige situaties zorgt.

De productie in het grote olie- en gasrijke gebied Permian Basin in het zuiden van de VS wordt eveneens hard geraakt. Daar is de productie met bijna twee derde gekelderd.

Vanwege de vrieskou is de vraag naar elektriciteit en gas in de VS zeer sterk toegenomen en zijn er problemen om aan de vraag te kunnen voldoen. Daardoor zijn de Amerikaanse prijzen voor energie sterk gestegen.

Naast de oliesector heeft ook de Amerikaanse auto-industrie last van het strenge winterweer. Verschillende grote autobouwers zoals General Motors (GM), Ford en het Japanse Toyota hebben fabrieken tijdelijk stilgelegd, omdat bijvoorbeeld de stroom was uitgevallen.