Air France-KLM daalt op beurs na miljardenverlies in coronajaar

Het aandeel Air France-KLM verloor donderdag op het Damrak. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed in het coronajaar 2020 een verlies van dik 7 miljard euro. Ook bouwer BAM ging onderuit, na een verlies door de coronacrisis. De resultaten van verzekeraar NN Group vielen eveneens niet in de smaak bij beleggers. Concurrent ASR, die ook met cijfers kwam, won wel terrein. De Amsterdamse aandelenbeurs bleef vrijwel vlak, na de stroom van bedrijfsresultaten.

Air France-KLM (min 0,8 procent) had in het rampjaar 2020 fors minder passagiers door reisrestricties en het uitblijven van boekingen. Topman Ben Smith spreekt van de zwaarste crisis ooit voor de luchtvaartindustrie. Het bedrijf, dat ruim 10 miljard euro aan overheidssteun kreeg, rekent ook op een moeizaam eerste kwartaal van het jaar. Tegen de zomer verwacht de onderneming de capaciteit weer op te kunnen voeren.

BAM zakte 5,5 procent. De bouwer sloot het coronajaar 2020 af met een verlies van 122 miljoen euro. De tweede jaarhelft liet wel enige verbetering zien. Het verlies kwam vooral door de probleemdivisie BAM International. BAM maakte eerder al bekend afscheid te nemen van het onderdeel, dat kampt met forse tegenvallers op een aantal projecten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie in de min op 680,93 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1004,72 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent. Frankfurt won een beetje.

Grootste daler in de AEX was NN Group met een min van 3,6 procent. De verzekeraar moest vanwege de coronacrisis uitstel verlenen aan klanten bij het betalen van verzekeringspremies en hypotheken. Het bedrijf voelt zich echter sterk genoeg om aan een nieuw aandeleninkoopprogramma te beginnen van 250 miljoen euro. Concurrent ASR gaat voor 75 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en won 0,1 procent.

In Frankfurt verloor Thyssenkrupp 1,5 procent. Het Duitse industrieconcern heeft de gesprekken over een overname van zijn staaldivisie door het Britse Liberty Steel gestaakt. Barclays daalde 1 procent in Londen. De Britse bank zag de winst afgelopen jaar sterk dalen, maar gaat wel weer dividend uitkeren. In Parijs zakte Airbus 3 procent. De Europese vliegtuigbouwer had vorig jaar zwaar te lijden onder de malaise in de luchtvaartsector en leed opnieuw verlies.

De euro was 1,2050 dollar waard, tegenover 1,2035 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 61,71 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 65 dollar per vat.