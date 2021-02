Banken heropenen honderden geldstortautomaten voor ondernemers

Banken heropenen eind maart weer honderden geldstortautomaten voor ondernemers. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is er een oplossing gevonden waardoor deze zogeheten sealbagautomaten beter beveiligd zijn tegen plofkraken.

Op 31 maart gaan er direct al 250 sealbagautomaten weer in gebruik. Vanaf dat moment komen er iedere week tien tot vijftien automaten bij. Hoe de betere beveiliging precies in elkaar steekt, kunnen de banken niet zeggen. Dan zouden criminelen wijzer worden gemaakt dan nodig. Maar onderdeel van de oplossing is dat ondernemers die gebruik willen maken van deze automaten hun storting voortaan altijd vooraf moeten aankondigen bij de bank. Doen ze dit niet, dat gaat de automaat niet open.

Vorige maand hadden de banken nog besloten om alle sealbagautomaten uit te zetten. Dat leverde voor ondernemers veel problemen op omdat zij hun geld op veel minder plekken konden afstorten. Daarop besloten de banken later in januari al om tijdelijk veertig automaten te heropenen, met zeer beperkte openingstijden en bewakers. Dat laatste is straks niet meer nodig. De nieuwe automaten zullen elke dag van 07.00 tot 23.00 uur geopend zijn.

Plofkraken vormen al langer een probleem. Criminelen richtten zich daarbij steeds meer op de geldstortautomaten omdat de beveiliging van pinautomaten de afgelopen tijd is verbeterd. In april vorig jaar zagen de banken zich daarom al gedwongen om honderden sealbagautomaten te sluiten.

Later kwamen criminelen met een nieuwe vorm van plofkraken en dat was voor banken de reden om tijdelijk helemaal te stoppen met de sealbagmachines, ook wel stortkluizen genoemd. Bij die nieuwe vorm konden er niet ontplofte explosieven achterblijven. Dat is gevaarlijk omdat de explosieven later nog wel kunnen ontploffen, bijvoorbeeld als er net mensen langslopen of ondernemers geld aan het storten zijn.

Niet alle gesloten automaten zullen terugkomen. Het is de bedoeling dat Nederland straks zo’n 620 sealbagautomaten telt. Maar doordat ze uitgebaat worden door Geldmaat kunnen hier wel klanten van verschillende banken terecht. Geldmaat beheert automaten voor meerdere banken in Nederland.