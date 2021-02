Corona ‘meedogenloos’ voor KLM, testverplichting ‘grootste zorg’

De dubbele coronatestverplichting die geldt voor reizigers die naar Nederland willen vliegen, maar ook voor transferpassagiers, zadelt luchtvaartmaatschappij KLM op met grote problemen. KLM-topman Pieter Elbers ziet tot zijn afgrijzen klanten bij andere maatschappijen inchecken en heeft het liefst dat de maatregel zo snel mogelijk wordt aangepast. Hij noemt de terugloop van passagiers als gevolg van de dubbele testverplichting de grootste zorg van de maatschappij op dit moment.

Elbers zegt in een toelichting op de jaarcijfers van KLM dat hij dagelijks contact heeft met Den Haag, waar hij de problemen meer dan eens heeft aangekaart. De testverplichting is niet alleen voor reizigers onplezierig, ook personeel van KLM heeft eronder te lijden. Vliegend personeel krijgt in sommige gevallen tot wel veertien keer per week verplicht een wattenstaafje in zijn of haar neus en keel gestopt.

Uit de jaarcijfers komt volgens Elbers nadrukkelijk naar voren dat tot de dubbele testverplichting KLM “minder slecht” presteerde dan veel sectorgenoten. Maar door de maatregelen loopt het aantal passagiers nu heel hard terug. “Weggejaagd”, aldus de KLM-baas. 2021 is volgens hem ook veel minder goed gestart dan eerder voorzien.

De crisis heeft KLM hard geraakt. De omzet daalde met 54 procent tot 5 miljard euro. Van het recordaantal passagiers van 35 miljoen in jubileumjaar 2019 bleven er een jaar later nog 11 miljoen over. Het operationele verlies kwam uit op 1,2 miljard euro. De maatschappij nam noodgedwongen afscheid van 5000 medewerkers. Dat komt neer op een op de zes medewerkers.

Positieve uitschieter was de vrachtdivisie. Daarbij heeft KLM zich weten te ontpoppen tot een prominente transporteur van onder andere coronavaccins. Volgens Elbers is het vervoer van medicijnen en de vrachttak als geheel nog een belangrijke bron van inkomsten. “Ook om de operatie op gang te houden”, legt hij uit. Het herstel zal in de tweede helft van dit jaar aan vaart winnen.

Dankzij de steun van de Nederlandse overheid heeft KLM volgens Elbers nog wel wat “vaste grond onder de voeten”. De steun vanuit Den Haag via leningen en garanties is volgens Elbers essentieel geweest. Maar ook personeel van KLM moest inleveren.

Momenteel wordt over extra steun gesproken door de Nederlandse en Franse overheid, grootaandeelhouders van moederconcern Air France-KLM. Elbers wilde niet zeggen of die gesprekken ook gaan over eventuele beperkingen van KLM op Schiphol op last van de Europese Commissie. Een dergelijke regeling hangt voor Air France bij de Parijse luchthaven Orly boven het hoofd. Lufthansa moest van Brussel eerder slots opgeven op Frankfurt.