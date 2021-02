‘Huizenprijzen zullen later dit jaar licht dalen’

De huizenprijzen gaan toch echt een keer licht dalen, denken economen van ING. De kenners van de bank verwachten ook dat het woningtekort in Nederland dit jaar wat af zal nemen.

Volgens nieuwe voorspellingen van ING vlakt de stijging van de prijzen in de eerste helft van dit jaar af. Hierna volgt waarschijnlijk een “milde daling” die tot begin 2022 voortduurt. Op het laagste punt liggen de huizenprijzen gemiddeld zo’n 2,5 procent lager dan de prijspiek in 2021, al zullen de prijzen volgens de bank op jaarbasis nog wel 5 procent boven het gemiddelde van 2020 uitkomen.

Afgelopen tijd gingen de huizenprijzen nog flink omhoog. Dat komt omdat het aanbod aan te koop staande huizen flink is geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes nog altijd erg laag en zorgen de steunmaatregelen van de overheid ervoor dat de economische schade van de coronacrisis vooralsnog beperkt blijft. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen.

ING waarschuwt al langer dat het beeld op de woningmarkt binnenkort wat kan omslaan. Een belangrijke reden daarvoor is dat de groei van het aantal huishoudens veel lager ligt dan voorheen. Dat komt omdat vanwege de coronacrisis minder migranten naar Nederland komen.

Vorig jaar kwamen er naar schatting 44.000 huishoudens bij, terwijl de woningvoorraad door het bijbouwen van huizen met zo’n 75.000 woningen toenam. Dit betekent dat het feitelijke woningtekort, van in totaal zo’n 330.000 woningen, met zo’n 30.000 is ingelopen, rekent ING.

Ook in 2021 is de verwachting dat er minder nieuwe huishoudens bijkomen dan nieuwe woningen. Tegelijkertijd zal het aantal jongeren dat om financiële redenen langer thuis blijft wonen straks waarschijnlijk toenemen.

“Dit zal het gemiddelde aantal bieders per woning verlagen en de druk die woningkopers voelen om een hogere prijs te bieden verminderen”, zegt ING-econoom Mirjam Bani. Ze gaat er daarbij vanuit dat er dit jaar ongeveer 10 procent minder verhuizingen plaatsvinden dan vorig jaar.

Toch zijn deze voorspellingen volgens Bani nog erg onzeker. Zo is er in haar ogen ook een scenario denkbaar waarin de woningmarkt juist verder verhit raakt. Dit is het scenario waarin het virus snel wordt ingedamd, de economie snel herstelt, de faillissementsgolf meevalt en de rentes ondanks alles laag blijven. Ook zou zich een scenario kunnen ontvouwen waarin de virusrisico’s hoog blijven en de economie traag herstelt, met veel faillissementen en werkloosheid tot gevolg. Dat kan er juist toe leiden dat de huizenprijzen sneller zouden dalen.