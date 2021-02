Malaise in luchtvaartsector door corona raakt Airbus hard

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft vorig jaar zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis en de malaise in de wereldwijde luchtvaartsector door de lockdownmaatregelen tegen de pandemie. De omzet zakte sterk en er werd opnieuw verlies geleden. Airbus had eerder al gezegd dat er veel minder nieuwe orders binnenkwamen door de crisis.

De totale omzet bedroeg vorig jaar 49,9 miljard euro tegen 70,5 miljard euro een jaar eerder. Het nettoverlies kwam uit op 1,1 miljard euro. In 2019 moest Airbus ook al een fors verlies in de boeken zetten omdat er miljarden opzij werden gezet vanwege een grote omkopingszaak.

De bestellingen van verkeersvliegtuigen bij Airbus kelderden vorig jaar met 65 procent tot 268 stuks. Vanwege de virusuitbraak en de impact van de lockdowns op het vliegverkeer zijn luchtvaartmaatschappijen veel voorzichtiger geworden met het bestellen van nieuwe toestellen. Airbus schroefde zijn productie flink terug vanwege de klappen door corona.

De waarde van de orderontvangst zakte in 2020 in tot ruim 33 miljard euro van meer dan 81 miljard euro in 2019. Het totale orderboek van Airbus werd ruim 100 miljard euro minder waard, op 373 miljard euro eind december.