Megaverlies Air France-KLM in focus op drukke beursdag

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar Air France-KLM. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed in het coronajaar 2020 een verlies van 7,1 miljard euro. Ook de verzekeraars ASR en NN Group en bouwer BAM gaven een kijkje in de boeken. Buiten het Damrak kwamen grote Europese bedrijven als Airbus, Carrefour, Credit Suisse en Daimler met resultaten. De Amsterdamse beurs lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de drukke handelsdag.

Air France-KLM kampte in het rampjaar 2020 met een forse daling van het aantal passagiers door reisrestricties en het uitblijven van boekingen. Topman Ben Smith spreekt van de zwaarste crisis waar de luchtvaartindustrie ooit mee te maken heeft gehad. Het bedrijf, dat ruim 10 miljard euro aan overheidssteun kreeg, rekent ook op een moeizaam eerste kwartaal van het jaar. Tegen de zomer verwacht de onderneming de capaciteit weer op te kunnen voeren. Het zal echter nog jaren duren alvorens het niveau van voor de crisis weer wordt bereikt.

BAM had in 2020 flink te lijden onder zowel de coronacrisis als de stikstofproblematiek en andere problemen. Het grootste bouwbedrijf van Nederland sloot het jaar af met een verlies van 122 miljoen euro. BAM kondigde vorig jaar al een grote reorganisatie aan om kosten te besparen.

In Frankfurt staat Thyssenkrupp in het nieuws. Gesprekken tussen het Duitse industrieconcern over de overname van zijn staaldivisie door het Britse Liberty Steel zijn gestaakt. Volgens de Duitsers was er geen uitzicht op een overeenkomst, waarop de onderhandelingen zijn gestopt. Thyssenkrupp zegt nu 700 miljoen euro in de eigen staaltak te willen investeren.

Op de beurs in Parijs gaat de aandacht uit naar Airbus. De Europese vliegtuigbouwer heeft vorig jaar zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis en de malaise in de wereldwijde luchtvaartsector door de lockdownmaatregelen tegen de pandemie. De omzet zakte sterk en er werd opnieuw verlies geleden. Airbus had eerder al gezegd dat er veel minder nieuwe orders binnenkwamen door de crisis.

De Europese beurzen sloten woensdag in het rood. De AEX-index verloor 0,9 procent tot 681,04 punten en de MidKap zakte 1,6 procent tot 999,48 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1,1 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 31.613,02 punten. De brede S&P 500 daalde een fractie en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent.

De euro was 1,2045 dollar waard, tegenover 1,2035 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 61,54 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 64,89 dollar.