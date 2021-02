Stemming over economisch klimaat minder, koopbereidheid verbeterd

Nederlandse consumenten zijn in februari iets negatiever geworden over de economie in vergelijking met een maand eerder. Daartegenover staat dat de koopbereidheid is verbeterd. Als het gaat om het consumentenvertrouwen dan is de situatie ten opzichte van januari niet veranderd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het consumentenvertrouwen lag in februari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. In januari 2000 werd de hoogste stand ooit bereikt, met een stand van plus 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 toen de CBS-index op min 41 stond. Nu staat de meter op een stand van min 19.

De deelindicator voor het economisch klimaat ging van min 39 naar min 41. Consumenten oordeelden zowel over de economie in de komende twaalf maanden als over de economie in de afgelopen twaalf maanden een fractie negatiever.

Over de financiƫle situatie in het komende jaar was het beeld iets positiever. Daarbij is de tijd om grote aankopen te doen wat gunstiger dan in januari.