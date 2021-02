Supermarktconcern Walmart boekt recordomzet in coronajaar

Het Amerikaanse Walmart, ’s werelds grootste supermarktconcern, heeft in het afgelopen coronajaar een recordomzet behaald, geholpen door het gehamster door consumenten tijdens de pandemie. Voor dit jaar is Walmart wel wat voorzichtiger gestemd over de omzet. Op Wall Street lijkt het aandeel Walmart donderdag met verlies te gaan openen.

De omzet in het eind januari afgesloten boekjaar bedroeg ruim 559 miljard dollar, wat ruim 35 miljard dollar meer is dan een jaar eerder. Daarbij nam de onlineverkoop van Walmart met 76 procent toe, omdat door de virusuitbraak veel vaker via internet boodschappen werden besteld.

De nettowinst van de winkelgigant viel wel lager uit dan een jaar eerder, op 13,5 miljard dollar. Dat had vooral te maken met hogere kosten rond bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen voor personeel tegen corona, bonussen, hogere lonen en grotere uitgaven aan de onlineverkoop.

Walmart maakte verder bekend dat het loon voor veel Amerikaanse werknemers verder wordt verhoogd naar gemiddeld meer dan 15 dollar per uur, van de huidige 14 dollar. Het bedrijf heeft 1,5 miljoen mensen in dienst in de Verenigde Staten. Daarvan komen er 425.000 nu in aanmerking voor een loonsverhoging. Daarnaast zal flink worden geïnvesteerd in distributie en automatisering.