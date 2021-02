‘Techbedrijven willen van belasting op online reclame af’

Lobbygroepen waar grote techbedrijven als Amazon, Facebook en Google lid van zijn, willen dat een belasting op online reclame in de Amerikaanse staat Maryland wordt geschrapt. Ze zijn een rechtszaak gestart tegen die belasting, schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. De lobbyclub en bedrijvenvereniging Chamber of Commerce stellen dat de wetgeving oneerlijk is, maar ook ongrondwettelijk en in strijd met federale wetten om te voorkomen dat er speciale heffingen op onlinediensten komen.

Maryland nam de belasting op de omzet die bedrijven behalen met advertenties op het internet vorige week aan. De staat wil daarmee jaarlijks 250 miljoen dollar ophalen die besteed moet worden aan hervorming van het onderwijs. Met de stemming werd een eerder veto door de Republikeinse gouverneur Larry Hogan tenietgedaan.

De zaak in Maryland is voor de techbedrijven van groot belang. De staat is de eerste die zich op online reclame richt, maar ook in staten als New York, Indiana, Montana en Washington zijn er plannen voor belastingen waarmee techreuzen worden aangeslagen voor de reclames die ze verkopen, de gegevens die ze verzamelen of de diensten die ze aanbieden.