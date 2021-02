Tesla verlaagt prijzen van instapmodellen Model 3 en Model Y

Automaker Tesla heeft de prijzen van instapmodellen Model 3 sedan en de sportieve terreinwagen (SUV) Model Y verlaagd. Daartegenover zijn de prijzen voor luxere varianten van de auto’s verhoogd, zo staat op de website van de maker van elektrische auto’s.

De prijs van de Model 3 Standard Range Plus is verlaagd van 37.990 dollar naar 36.990 dollar, terwijl de prijs van de Model Y Standard Range is gedaald van 41.990 dollar naar 39.990 dollar, aldus de website.

De autofabrikant heeft verschillende modellen betaalbaarder gemaakt. Dat gebeurt in een tijd waarin andere automakers ook de markt voor elektrische voertuigen op willen.

De standaardreeks van de Model Y werd in januari gelanceerd. Daardoor kwam de prijs van de SUV dichter bij die van de Model 3 sedan te liggen, de minst dure auto van Tesla. De prijs voor de zogeheten Performance-variant van de Model 3 steeg van 54.990 dollar naar 55.990 dollar en de Model Y van 59.990 dollar naar 60.990 dollar.

De aanpassingen en dan met name de prijsverlagingen komen op een moment dat Tesla zijn leveringen wil opvoeren. In totaal leverde het bedrijf vorig jaar 499.550 voertuigen af, meer dan kenners hadden verwacht.