Besi klimt op beurs na sterke cijfers, Fugro hard onderuit

Het aandeel Besi was vrijdag een uitblinker op de Amsterdamse beurs. Het chipbedrijf kwam met beter dan verwachte resultaten en positieve vooruitzichten. Bodemonderzoeker Fugro ging daarentegen hard onderuit na een verlies in het coronajaar 2020. De Europese beurzen zagen de openingswinsten deels verdampen. Beleggers bleven voorzichtig door de recente koersverliezen en de zorgen over de oplopende rentes op de obligatiemarkten.

Bij de middelgrote bedrijven dikte Besi 3 procent aan. De toeleverancier van de chipsector wist in het vierde kwartaal toch een kleine omzetgroei te realiseren en versloeg daarmee zijn eigen verwachtingen. Topman Richard Blickman sprak van “indrukwekkende” resultaten in het jaar 2020. Voor het eerste kwartaal rekent Besi op een omzetstijging van 30 tot 40 procent. Branchegenoot ASMI won 2,1 procent.

Fugro kelderde bijna 10 procent. De bodemonderzoeker zag de omzet vorig jaar dalen en leed een verlies van 74 miljoen euro. Het bedrijf, dat veel olieproducenten als klant heeft, kampte met de effecten van de coronacrisis en de lagere olieprijzen. Fugro wist dat deels op te vangen door een sterke groei bij offshore windprojecten. De olie- en gasmarkt zal volgens Fugro dit jaar volatiel blijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 672,43 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 987,42 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen bleef vlak.

Galapagos daalde 0,7 procent bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. Het concern gaat zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht houden. De stap volgt op teleurstellende resultaten bij een aantal recente testen met mogelijke medicijnen van de biotechnoloog. De tegenvallers hadden tot gevolg dat Galapagos zijn grote deal met de Amerikaanse farmaceut Gilead moest herzien. Het bedrijf leed daardoor een verlies van 311 miljoen euro in 2020.

In Parijs zakte Renault dik 3 procent. Het Franse autoconcern sloot het coronajaar 2020 af met een recordverlies van 8 miljard euro. Ook 2021 blijft volgens topman Luca de Meo een onzeker jaar vanwege de pandemie en het tekort aan chips in de auto-industrie. Luxeconcern Herm├Ęs klom 6 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Het Franse modehuis, bekend van de zijden sjaaltjes en Kelly- en Birkin-tassen, profiteerde vooral van sterke verkopen in China.

De euro was 1,2109 dollar waard, tegenover 1,2076 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent tot 59,41 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 63 dollar per vat.