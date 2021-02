Industriële omzet nog steeds stuk lager door corona

De omzet van de industrie is in het vierde kwartaal ruim 7 procent lager uitgekomen dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aardolieproducenten zagen hun opbrengsten het meest dalen. Dat komt omdat ze de afzetprijzen van hun producten fors zagen dalen. In heel 2020 was de omzet van de industrie 8,3 procent lager dan in 2019.

In de meeste industriële bedrijfstakken lagen de opbrengsten in het vierde kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Ook producenten in de voedings- en genotmiddelenindustrie boekten minder omzet, terwijl ze in het derde kwartaal nog wel betere zaken deden dan in 2019. In de hout- en bouwmaterialenindustrie lag de omzet in het vierde kwartaal wel wat hoger dan een jaar eerder.

Het aantal uitgesproken faillissementen kwam in het vierde kwartaal uit op 40 en over heel het jaar op 226. Dat is minder dan een jaar eerder. Toen werden er in de industrie 264 faillissementen uitgesproken. “De enige logische verklaring voor een daling van het aantal faillissementen in een jaar waarin de Nederlandse economie met 3,8 procent kromp, is dat bedrijven ook in deze sector overeind gehouden worden met coronasteunmaatregelen”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.